Magdeburg (dpa/sa) - Ein 22 Jahre alter Mann soll Polizisten bei einem Einsatz in Magdeburg angegriffen und dabei eine Beamtin verletzt haben. Die Beamten hatten dem Mann am Sonntag einen Platzverweis erteilt, nachdem sie wegen eines Falles von häuslicher Gewalt zu Hilfe gerufen worden waren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der Mann sich den Anordnungen widersetzte, kam es den Angaben zufolge zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der 22-Jährige eine Polizistin auf die Straße schleuderte. Danach sei er geflüchtet. Die Polizistin wurde wegen der Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt.