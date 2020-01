Wittenberg (dpa/sa) - Ein maskierter Täter hat in Wittenberg eine Backwarenverkäuferin bedroht und mehrere hundert Euro erbeutet. Der Mann sei Donnerstagabend in einem Nebenraum der Bäckerei mit einem spitzen Gegenstand auf die 29-Jährige zugekommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau am Freitag mitteilten. Als er das Geld forderte, schubste er die Frau den Angaben zufolge. Sie verletzte sich am Kopf und musste ambulant behandelt werden. Der Täter raubte einen Beutel mit Bargeld und flüchtete zu Fuß, wie die Polizei weiter mitteilte. Es werden Zeugen gesucht.