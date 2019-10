Lünen (dpa/lnw) - Zwei Brüder haben in ihrer Wohnung Schießübungen veranstaltet und dabei mit Projektilen unter anderem in eine Grünanlage geschossen. Nachbarn der jungen Männer aus Lünen hatten zuvor ein dumpfes Geräusch gehört und einen Sprung an ihrem Küchenfenster bemerkt, teilte die Polizei am Freitag mit. In einem Nachbarhaus hörten sie dann Schüsse und riefen die Beamten.

Die 17 und 23 Jahre alten Brüder gaben bei dem Vorfall am Donnerstagabend an, mit einer Druckluft-Pistole mehrfach durch ein offenes Fenster geschossen zu haben - angeblich, um eine auf der Fensterbank abgestellte Plastikflaschen zu treffen, so die Polizei.

Laut Ermittlungen trafen sie dabei nicht nur das Küchenfenster der Nachbarn, sondern schossen auch in die Grünanlage. Dort war zum Zeitpunkt der Schüsse niemand. Die Polizei stellte die Pistole, Munition sowie Gaskartuschen sicher und leitete Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Sachbeschädigung ein.