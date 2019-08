Harburg (dpa/lni) - Nach dem Diebstahl von Geld und Schmuck für über eine Million Euro aus Sparkassen-Schließfächern sucht die Polizei mit Bildern der Überwachungskameras nach den Tätern. Die Unbekannten hätten in der Filiale in Buchholz im Kreis Harburg auch Uhren, Gold und Silber erbeutet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Vermutlich bestehe die Bande aus fünf Männern. Sie hatten am 5. und 6. Juli mehr als 80 Schließfächer in Buchholz geknackt und ausgeräumt.