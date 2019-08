Lübeck (dpa/lno) - Eine 25 Jahre alte Polizistin ist in Lübeck bei dem Versuch, einen Mann festzunehmen, mit einer vollen Bierflasche beworfen und am Bein verletzt worden. In dem Tumult gelang es dem Festgenommenen, sich zu befreien und gemeinsam mit dem Flaschenwerfer zu flüchten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Suche mit mehreren Streifenwagenbesatzungen blieb zunächst erfolglos.