Lübeck (dpa/lno) - Nach dem Fahndungsaufruf zu einer vermissten Frau aus Eutin in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy... ungelöst" sind bei der Polizei bis Donnerstag rund 30 Hinweise eingegangen. Sie seien aus dem gesamten Bundesgebiet gekommen, doch ein Hinweis auf den Aufenthaltsort der Vermissten habe sich daraus bislang nicht ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Vermisstenfall war in der Sendung am Mittwoch in einem 15 Minuten lagen Filmbeitrag vorgestellt worden. Die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 47 Jahre alte Frau wird seit dem 27. Juli 2018 vermisst.

Sie lebte in einer Betreuungseinrichtung in Eutin im Kreis Ostholstein und war an dem Morgen mit dem Bus auf dem Weg zu ihren Eltern nach Grömitz. Sie verließ den Bus in Neustadt in Holstein. Dort verliert sich ihre Spur. Ein erster Fahndungsaufruf in der Sendung "Aktenzeichen xy... ungelöst" knapp einen Monat nach ihrem Verschwinden hatte zwar einige Hinweise zu ihrem vermeintlichen Aufenthaltsort erbracht. Gefunden wurde die 47-Jährige jedoch bislang nicht.

Hinweise zu der vermissten Frau werden auch weiterhin von der Kriminalpolizei in Eutin oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.