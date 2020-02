Lübeck (dpa/lno) - Eine Diebin hat einen 92 Jahre alten Lübecker in dessen Wohnung beraubt und die Münzsammlung mitgehen lassen. Die Frau habe am Mittwoch unter einem Vorwand an der Tür des alten Mannes geklingelt, ihn in ein Gespräch verwickelt und dabei etwas in die Augen gesprüht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 92-Jährige sei daraufhin in die Küche gegangen, um sich die Augen auszuspülen. In der Zwischenzeit soll die Unbekannte die Münzsammlung des Mannes, die sich in zwei Koffern in einem anderen Zimmer der Wohnung befand, gestohlen haben.