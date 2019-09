Lübeck (dpa/lno) - Gegen den früheren Lebensgefährten der vor knapp zwei Jahren getöteten Frau aus dem Kreis Stormarn ist Mordanklage erhoben worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Lübeck am Donnerstag mit. Der 39 Jahre alte Mann soll sie am späten Abend des 25. Oktober 2017 bei einem Treffen in seiner Wohnung in Rümpel (Kreis Stormarn) auf bislang nicht bekannte Weise umgebracht haben.

Hintergrund soll die Trennung der Frau von ihm gewesen sein. Er soll es nicht ertragen haben, dass die 39-Jährige aus Schlamersdorf bei Bad Oldesloe mit einem neuen Partner leben wollte. Die Frau war lange vermisst. Ihre Leiche wurde erst im April 2019 von einem Landwirt in der Feldmark in Hammoor (Kreis Stormarn) gefunden. Die Todesursache konnte nicht mehr geklärt werden.