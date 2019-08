Lübeck (dpa/lno) - Die Polizei hat einen 22 Jahre alten mutmaßlichen Supermarkträuber festgenommen. Er soll Mitte Juli in einem Lübecker Markt eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag geraubt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der polizeibekannte 22-Jährige bereits am Mittwoch festgenommen. Ein Rucksack, den er in Tatortnähe zurückgelassen habe, habe die Ermittler auf seine Spur geführt. Der Verdächtige sitze seit Donnerstag in Lübeck in Untersuchungshaft.