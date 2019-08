Ludwigshafen (dpa/lrs) - In einer Shisha-Bar in Ludwigshafen sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Männer in einen Streit geraten. Ein 22 Jahre alter Mann erlitt dabei eine tiefe Schnittverletzung am Bein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er soll zeitweise nicht ansprechbar gewesen sein und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Vor Ort fand die Polizei ein blutverschmiertes Messer.