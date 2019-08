Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Streit zwischen etwa 20 Menschen in der Ludwigshafener Innenstadt wurde ein Mann verletzt, ein anderer um mehrere Tausend Euro Bargeld beraubt. Am Sonntag kurz nach Mitternacht sei der Streit um ein Fahrrad dermaßen eskaliert, dass mehrere Menschen mit Messern und Glasflaschen einen 31 Jahre alten Mann angriffen, teilte die Polizei mit. Der Mann stürzte, erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einem 36 Jahre alten Freund des Mannes wurde mehrmals ins Gesicht geschlagen. Dabei nahmen die Angreifer auch seine Umhängetasche mit dem Geld mit und flüchteten.