Ludwigshafen (dpa/lrs) - Im Fall beschädigter Wahlplakate einer Grünen-Kandidatin in Ludwigshafen hat die Justiz die Ermittlungen eingestellt. Es sei seinerzeit zwar Anzeige erstattet worden, aber kein Strafantrag gestellt worden, sagte am Dienstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal. Da der Schaden gering sei, gebe es kein Interesse an einer Strafverfolgung. Beschädigt worden waren Plakate zur Kommunalwahl im Mai. Als Verdächtige hatte die Polizei zwei Parteikollegen der Kandidatin vorgeladen. Sie wiesen die Vorwürfe zurück. Die Grünen erzielten in Ludwigshafen 16,6 Prozent. Über den Schritt der Justiz hatte auch der SWR berichtet.