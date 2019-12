Kriminalität - Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die Polizei hat in einer Wohnung in Ludwigshafen die Leiche eines 42 Jahre alten Mannes gefunden. Aufgrund der Gesamtumstände sei davon auszugehen, dass der Mann getötet wurde, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montag mit. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, wie es hieß. Die Polizei sucht nun Zeugen.