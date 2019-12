Lörrach (dpa/lsw) - Eine Frau ist in einem Mehrfamilienhaus in Lörrach erstochen worden. Ein 38-jähriger Nachbar werde verdächtigt, die Frau getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann soll die Wohnung der 37-Jährigen am Sonntagnachmittag betreten und aus bislang unbekannten Gründen mehrfach mit einem Messer auf die Frau eingestochen haben. Die Polizei nahm den Mann im Treppenhaus vorläufig fest. Er soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.