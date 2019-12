Lörrach (dpa/lsw) - Nach der tödlichen Messerattacke auf eine Frau in einem Mehrfamilienhaus in Lörrach wird der dringend tatverdächtige Nachbar in einer Psychiatrie untergebracht. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Freiburg am Montag mit. Der 38 Jahre alte Mann soll die Wohnung der 37-Jährigen am Sonntagnachmittag betreten und aus bisher unbekannten Gründen mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Sie erlag in der Wohnung ihren Verletzungen.

Der zuständige Haftrichter geht davon aus, dass sich der psychisch auffällige Mann während der Tat in einem Zustand der Schuldunfähigkeit befunden habe, sagte ein Polizeisprecher. Da er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle, werde er zunächst in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht.