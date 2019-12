Löcknitz/Anklam (dpa/mv) - Im Süden Vorpommerns gibt es eine Aufbruchserie bei Firmentransportern. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden in der Nacht zu Montag in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) acht Transporter aufgebrochen sowie ein weiterer in der Nacht zu Dienstag in Görmin bei Anklam. Dabei wurden etliche Werkzeuge gestohlen, es entstand ein Schaden von mehr als 30 000 Euro.

Damit sind seit November auf der Insel Usedom und im Süden des Landkreises bereits 29 solcher Fahrzeuge aufgebrochen worden. Dabei wurde vor allem Werkzeug gestohlen, wobei der Gesamtschaden auf mehr als 100 000 Euro geschätzt wird, wie es hieß. Zwei 25 und 39 Jahre alte Tatverdächtige, die Anfang Dezember nach einem Aufbruch in der Stadt Usedom gestellt worden waren, kamen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft damals wieder auf freien Fuß. Ihnen werden laut Polizei inzwischen mehrere solcher Aufbrüche zur Last gelegt.