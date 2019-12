Lindenfels (dpa/lhe) - Bei der Festnahme eines randalierenden Mannes in der Nacht zum Montag im Odenwald sind zwei Polizisten verletzt worden. Einer von ihnen sei wegen Verletzungen im Gesicht und an der Hand ärztlich behandelt worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Anwohner hatten die Beamten alarmiert, weil ein 28-Jähriger in Lindenfels schreiend eine Tür eingeschlagen und parkende Autos beschädigt hatte. Zuvor soll sich der 28-Jährige in einer Wohnung in dem Ort aufgehalten haben und bereits dort ausgerastet sein. Wegen seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Er soll die Beamten sofort attackiert haben.