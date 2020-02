Lindau (dpa/lby) - Eine 34-Jährige hat in einem Lindauer Einkaufszentrum rund zwei Dutzend Artikel in einem bis dato leeren Kinderwagen versteckt. Sie wollte damit das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Am Ausgang wurde sie kontrolliert. "Daraufhin bezahlte die Frau die Waren im Wert von etwa 190 Euro mit EC-Karte", teilte die Polizei am Samstag mit. Bargeld hatte die 34-Jährige nicht dabei. Sie wurde nach dem Vorfall am Freitag angezeigt. Die etwa 26 Artikel aus der Lebensmittelabteilung durfte sie behalten. Was genau die Frau stehlen wollte, berichtete die Polizei nicht.