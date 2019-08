Limburgerhof (dpa/lrs) - Ein 33-Jähriger ist in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) mit gleich mehreren Drogen im Gepäck erwischt worden. Er trug in einer Bauchtasche 60 Gramm Marihuana und 40 Gramm Amphetamin, zudem hatte er ein Gramm Kokain und sechs Gramm der Partydroge MDMA bei sich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach kontrollierten Polizisten den Mann bereits am vergangenen Mittwoch eigentlich wegen einer Körperverletzung und entdeckten dabei neben den Drogen noch mehrere Klappmesser im Rucksack des 33-Jährigen.