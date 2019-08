Neuwied (dpa/lrs) - Auf einem Campingplatz hat ein 39-Jähriger eine Frau mit einem Messer bedroht. Die Tat passierte am Dienstag in Leutesdorf (Landkreis Neuwied). Der Mann wurde festgenommen. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Angaben der Polizei zufolge hatte ein Zeuge die Frau in ein Büro eingeschlossen und so in Sicherheit gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge waren der Angreifer und sein Opfer befreundet. Nach dem 39-Jährigen war zeitweise unter Einsatz eines Hubschraubers gesucht worden. Er wurde noch in der Nähe des Tatorts gefunden. Der Grund für die Bedrohung stand zunächst nicht fest.