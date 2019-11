Dresden/Leipzig (dpa/sn) - Polizei und Zoll haben einen international agierenden Drogenring in Leipzig zerschlagen. Vier Männer im Alter von 26, 43, 40 und 43 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, wie das Landeskriminalamt an Donnerstag in Dresden mitteilte. Bei ihrer Festnahme und bei Wohnungsdurchsuchungen wurden zehn Kilogramm Crystal, mehr als 163 000 Euro Bargeld sowie eine Maschinenpistole mit Magazin und weitere drei Kilogramm Drogen sichergestellt. Die Beamten hatten die Männer seit April dieses Jahres im Visier. Die Beschuldigten sollen die Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt haben.