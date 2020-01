Leipzig (dpa/sn) - Ein Polizist ist in der Silvesternacht in Leipzig durch Pyrotechnik schwer verletzt worden. Unbekannte bewarfen den Mann und seine Kollegen im Stadtteil Connewitz mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Mann getroffen und so schwer verletzt, dass er das Bewusstsein verlor und in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Drei weitere Beamten erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei nahm neun Menschen fest. Das Connewitzer Kreuz war wegen der Vorfälle in der Nacht komplett gesperrt.