Leipzig (dpa/sn) - Nach einer anonymen Bombendrohung gegen das Neue Rathaus in Leipzig hat die Polizei das Gebäude am Donnerstag durchsucht. Ein Ergebnis stand kurz vor Mittag noch aus. Wie die Leipziger Polizeidirektion mitteilte, traf die Drohung per E-Mail ein. Bei der Durchsuchung nutze man auch die Spürnase von Hunden, hieß es. Auch in Duisburg musste die Polizei am Donnerstag nach einer Bombendrohung das Rathaus kontrollieren.