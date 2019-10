Leipzig (dpa/sn) - Einen mutmaßlichen Dieb hat die Polizei in Leipzig festgenommen. Einer Streife fiel am Sonntag ein Auto im Stadtteil Wahren auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Überprüfung ergab, dass die Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Der Wagen wurde daraufhin angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass auch das Auto gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 35-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hat keinen Führerschein. Zudem wurden im Wagen weitere Gegenstände gefunden. Es wird jetzt geprüft, ob es sich um Diebesgut handelt. Der 35-Jährige sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.