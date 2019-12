Leipzig (dpa/sn) - Die Polizei sucht weiter nach einem Mann, der einen anderen Mann am Montagabend in der Nähe des Hauptbahnhofes Leipzig mit einer Stichwaffe verletzt hat. Wie die Polizeidirektion der Messestadt am Dienstag mitteilte, ging der Tat ein Streit um ein Handy voraus. Dabei habe einer der Männer den anderen mit einem Messer in die Schulter gestochen. Der Verletzte wurde daraufhin medizinisch versorgt.

Die Polizei wurde bei ihrer Fahndung von einem Hubschrauber der Bundespolizei unterstützt, der sich wegen einer anderen polizeilichen Maßnahme zufällig gerade in der Luft befand, wie es hieß. Da es Hinweise gab, dass der Tatverdächtige über Bahngleise flüchtete, beteiligte sich der Hubschrauber vorübergehend an der Suche, die zunächst erfolglos blieb.