Leipzig (dpa/sn) - Die Zahl der Diebstähle auf Baustellen in Sachsen ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr nur leicht zurückgegangen. Mit 2070 Fällen waren es lediglich 64 weniger als im Jahr zuvor, wie der Bauindustrieverband Ost am Freitag in Leipzig mitteilte.