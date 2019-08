Ermittlungen zu Tötung von 24-Jährigem in Leipzig dauern an

Leipzig (dpa/sn) - Die Identität des Mannes, der am frühen Mittwochmorgen tot in Leipzig aufgefunden wurde, ist geklärt. Es handele sich um einen 24-jährigen türkischen Staatsangehörigen, wie Ricardo Schulz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, am Donnerstag sagte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann bei einem Lokal auf der Georg-Schumann-Straße getötet wurde. Ob sein Leichnam in oder vor dem Lokal gefunden wurde, dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.