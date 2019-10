Angriff in Restaurant in Leipzig: Zwei Verletzte

Leipzig (dpa/sn) - Ein Angreifer hat in einem Restaurant in Leipzig zwei Männer mit einem messerähnlichen Gegenstand verletzt. Die Hintergründe waren am Mittwochmorgen noch völlig unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann am Dienstagabend in das Restaurant gegangen sein. Zwei Menschen hätten in der Folge Schnittverletzungen gehabt. Ob es Gäste oder Mitarbeiter waren, blieb zunächst unklar. Die Verletzten wurden medizinisch behandelt. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände der Tat.