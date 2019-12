Lehre (dpa/lni) - Mit 2,29 Promille - aber ohne Fahrerlaubnis - hat die Polizei einen Autofahrer in Lehre im Landkreis Helmstedt aufgegriffen. Bei der Kontrolle am Montagabend gab der 36-Jährige an, dass er noch nie einen Führerschein besessen habe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da den Beamten im Gespräch eine Alkoholfahne auffiel, forderten sie den Mann zum Alkoholtest auf, der den hohen Promillewert ergab. Wie lange der Mann schon illegal unterwegs ist, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Den 36-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.