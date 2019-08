Bad Salzschlirf (dpa/lhe) - Weil er die Trennung von seiner Frau nicht akzeptieren wollte, hat in Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) ein 27-jähriger Mann seine Frau getötet. Das Paar lebte zuletzt in Lebach im Saarland, wie die Staatsanwaltschaft in Fulda am Dienstag mit. Zuvor hatte die "Saarbrücker Zeitung" darüber berichtet