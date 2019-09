Langwedel (dpa/lni) - Ein 15 Jahre alter Ladendieb hat einen Mitarbeiter eines Marktes gewürgt, nachdem er aufgeflogen war. Außerdem schubste der 15-Jährige eine Mitarbeiterin des Marktes in Langwedel im Landkreis Verden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Angestellten hatten den Spirituosen-Diebstahl beobachtet und wollten den Jungen am Verlassen des Geschäfts hindern. Weit kam der Flüchtige nicht. Die alarmierten Polizisten verfolgten ihn und nahmen ihn fest, wobei der Dieb ebenfalls Widerstand leistete. Es stellte sich heraus, dass der Minderjährige unter Alkoholeinfluss stand. Er soll schon am Samstag an einem Ladendiebstahl in Ottersberg beteiligt gewesen sein.