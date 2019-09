Langen (dpa/lhe) - Nach einem Streit in einer Gaststätte in Langen (Kreis Offenbach) am frühen Sonntagmorgen sind mehrere Personen ins Krankenhaus gekommen. Es habe sich um eine "folgenschwere Auseinandersetzung" gehandelt, erklärte ein Polizeisprecher ohne Nennung weiterer Einzelheiten. Auch wie viele Menschen verletzt wurden, beziehungsweise wie schwer deren Verletzungen sind, wollte die Polizei mit dem Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht sagen. Mehrere Medien hatten berichtet, in einer Spielhalle sei es zu einer Messerstecherei gekommen.