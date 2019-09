Langen (dpa/lhe) - Nach einem Streit in einer Gaststätte in Langen (Kreis Offenbach) fahndet die Polizei weiter nach dem flüchtigen Täter. Bei der Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen waren ein 24- und sowie ein 26 Jahre alter Mann durch Schnitte und Stiche teils schwer verletzt worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Lebensgefahr bestehe nach bisherigen Erkenntnissen nicht, der 26-Jährige habe das Krankenhaus bereits wieder verlassen können.

Mehrere Medien hatten zunächst berichtet, in einer Spielhalle sei es zu einer Messerstecherei gekommen. Die Polizei hatte bisher von einer "folgenschweren Auseinandersetzung" gesprochen, ohne nähere Einzelheiten zu nennen.