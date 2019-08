Rendsburg/Landshut (dpa/lby) - Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Schleusers in Rendsburg in Schleswig-Holstein hat ein Ermittlungsrichter den Haftbefehl eröffnet. Der 19-Jährige kam noch am Dienstag nach Neumünster in die Justizvollzugsanstalt, wie eine Gerichtssprecherin in Kiel mitteilte. Von dort sollte er nach Landshut gebracht werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der niederbayerischen Stadt am Mittwoch sagte. Dann müsse entschieden werden, in welche Strafanstalt der Mann komme.