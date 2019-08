Rendsburg/Simbach am Inn (dpa/lby) - Er soll 34 Menschen aus dem Irak unter lebensbedrohlichen Bedingungen nach Bayern gebracht haben - am Dienstag ist ein 19-Jähriger in einer Asylunterkunft in Rendsburg in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Nach Polizeiangaben soll der selbst aus dem Irak stammende junge Mann an mindestens zwei Schleusungsfahrten im Februar beteiligt gewesen sein. Er sollte noch am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.