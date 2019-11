Landsberg am Lech (dpa/lby) - Fünf Männer, darunter vier Minderjährige, sind in einem Lastwagen in Oberbayern gefunden worden. Sie waren im verplombten Auflieger eines Sattelschleppers unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer des Lkw hatte auf der Autobahn 96 bei Landsberg am Lech am Samstagmorgen Geräusche wahrgenommen. Als er an einer Baustelle auf der A96 anhielt, hörten er und dortige Bauarbeiter Stimmen.

Die hinzugerufene Polizei fand schließlich fünf Afghanen im Laderaum. Sie waren laut Polizei "augenscheinlich wohlauf". Bislang geht die Polizei davon aus, dass die Männer in Serbien in den Lkw gestiegen waren und so über die Grenze gelangten. Der Fahrer hatte dies den Angaben nach nicht bemerkt. Die fünf Männer wurden in Flüchtlingseinrichtungen gebracht.