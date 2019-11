Lampertheim-Hofheim (dpa/lhe) - Zwei maskierte Unbekannte haben am Freitag mit einem Messer eine Bäckerei in Lampertheim-Hofheim (Landkreis Bergstraße) in Südhessen überfallen. Sie forderten von einer 50 Jahre alten Verkäuferin Geld, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Einer der Täter bedrohte die Frau mit einem Messer. Sie packte demnach wenige Hundert Euro in eine Plastiktüte. Die Täter flüchteten - die Kriminalpolizei ermittelt.