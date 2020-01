Lambrecht (dpa/lrs) - Ein Dieb hat einer Rentnerin in Lambrecht (Landkreis Bad Dürkheim) eine große Menge Bargeld direkt nach dem Abheben am Bankautomat gestohlen. Der Unbekannte habe sich die 1000 Euro direkt nach dem Abheben am Dienstagnachmittag geschnappt, teilte die Polizei mit. In der Nacht war der Täter noch auf der Flucht.