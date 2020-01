Lahntal-Sterzhausen (dpa/lhe) - Ein toter Schwan auf einem Acker beschäftigt die Polizei in Mittelhessen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Autofahrer nach eigener Aussage das tote Tier am Donnerstag entdeckt und rund eine Stunde zuvor beobachtet, wie ein Traktorfahrer auf dem Acker einer Gruppe von Schwänen hinterherjagte.

Die Polizei konnte nach Angaben eines Sprechers Reifenspuren auf dem Acker zwischen Goßfelden und Sterzhausen im Kreis Marburg-Biedenkopf sichern und den Traktorfahrer ermitteln. Der Fahrer habe angegeben, das Tier sei ihm vor die Reifen geflogen. Die Polizei stellte das verendete Tier für weitere Untersuchungen sicher. Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen.