Lahnstein (dpa/lrs) - Ein 67-jähriger Mann ist in Lahnstein umgebracht worden. Er sei in einer Gartenanlage entdeckt worden, teilte die Polizei in Koblenz am Donnerstag mit. Der Leichnam war am frühen Mittwochabend gefunden worden und soll in der Rechtsmedizin in Mainz obduziert werden. Weitere Informationen teilte die Polizei am Donnerstag zunächst nicht mit. Sie sucht nach Zeugen, die am Mittwochnachmittag im Bereich des Friedhofs Verdächtiges beobachtet haben.