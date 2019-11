Celle (dpa/lni) - Ein 15-Jähriger aus dem Kreis Celle hat gestanden, eine Tankstelle in Lachendorf überfallen zu haben. Wie die Polizei in Celle am Freitag mitteilte, führte eine Überwachungskamera auf die Spur des Jugendlichen. Er wurde dabei gefilmt, wie er die Tankstellen-Kassiererin am vergangenen Wochenende mit einem Messer in der Hand zur Herausgabe von Geld zwang. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Jugendlichen wurden Beweismittel sichergestellt, der 15-Jährige legte später ein Geständnis ab.