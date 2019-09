Kyritz (dpa/bb) - Im Streit hat ein 35-Jähriger in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) einem 32-jährigen Bekannten ein Ohr durchgebissen. Der Vorfall habe sich bereits am Freitag ereignet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte es zwischen beiden Männern eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Der 35-Jährige hatte den Bekannten über die Straße hinweg beschimpft. Daraufhin begab sich der 32-Jährige zu seinem Widersacher, es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei durchbiss der 35-Jährige das Ohr des Mannes und zerriss dessen T-Shirt. Der 32-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.