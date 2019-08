Kusel (dpa/lrs) - Eine 91-jährige Frau ist in ihrer Wohnung in Kusel in der Westpfalz schwer verletzt worden - mutmaßlich von ihrem Nachbarn. Der 59-Jährige wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vom Freitag verdächtigt, die Seniorin an ihrer Wohnungstür am Donnerstag angegriffen, in der Wohnung gestoßen, getreten und gewürgt zu haben. Sie habe dadurch unter anderem mehrere Rippenbrüche und ein Schädelhirntrauma erlitten. Die Hintergründe der mutmaßlichen Attacke waren noch unklar. Gegen den Mann wurde am Freitag vom Amtsgericht Kaiserslautern Haftbefehl erlassen. Ihm wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.