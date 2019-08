Kulmbach (dpa/lby) - Die Strafanzeige hätte er in dieser Art besser bleiben lassen sollen: Volltrunken wollte ein 41-jähriger Mann nach einer Schlägerei in Kulmbach bei der Polizei Anzeige gegen den Angreifer erstatten. Das Problem: Den Weg zur Inspektion hatte der Mann am Freitagabend mit dem Fahrrad zurückgelegt. Die Beamten ermittelten bei ihm nach eigenen Angaben vom Samstag einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille. Der 41-Jährige musste sein Rad abgeben, gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Anzeige des Mannes gegen einen 33-Jährigen, der ihn angeblich angegriffen hatte, nahm die Polizei natürlich trotzdem auf.