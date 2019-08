Kronberg (dpa/lhe) – Eine Gruppe Maskierter hat mehr als 40 Luxusautos in Kronberg im Taunus demoliert und so einen Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Etwa zehn Menschen gelangten in der Nacht zu Montag auf das Gelände eines Autohändlers, zerschmetterten dort Front- und Seitenscheiben der Nobelkarossen und schlugen tiefe Dellen ins Blech, wie ein Polizeisprecher berichtete. Womit die Unbekannten die Autos beschädigten und warum sie dies taten, blieb zunächst unklar. Die mutmaßlichen Täter versuchten dem Sprecher zufolge, in das Autohaus zu gelangen, jedoch ohne Erfolg. Zudem hätten sie geparkte Pkw auf dem Nachbargrundstück beschädigt, bevor sie geflüchtet seien. Zuvor hatte "Bild" über den Fall berichtet.