Krefeld (dpa/lnw) - Im Fall der brennenden Autos in Krefeld geht die Polizei nun fest von Brandstiftung aus. "Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe" sehen die Ermittler einen Zusammenhang zwischen den Taten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. In der Nacht zum Sonntag hatten in der Stadt an verschiedenen Stellen neun Autos und ein Wohnmobil gebrannt.