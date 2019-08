Krefeld (dpa/lnw) - Ein Mann aus Krefeld hat ein ungewöhnliches Interesse an Auto-Außenspiegeln bewiesen: Anwohner beobachteten in der Nacht zu Donnerstag den 59-Jährigen dabei, als er die Spiegelgläser beider Außenspiegel an einem Auto entwendete, wie die Polizei berichtete. Anschließend ging der Mann in ein Haus in der Nähe. Dort traf ihn die Polizei später an - und fand 69 weitere Auto-Spiegel sowie Verkleidungen von Außenspiegeln diverser Marken. Die Polizei prüft nun, woher diese stammen. Was der 59-Jährige mit den Spiegeln wollte, wurde zunächst nicht bekannt. Er sei stark alkoholisiert gewesen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.