Krefeld (dpa/lnw) - Weil sie sich in einem Krefelder Café von einem Videotelefonat einer anderen Frau belästigt fühlte, soll eine 33-Jährige acht Menschen mit Pfefferspray verletzt haben. Wegen des Telefonats sei es zu einem Wortgefecht zwischen der 33-Jährigen und der Telefoniererin gekommen, berichtete eine Polizeisprecherin in Krefeld am Montag.