Krefeld (dpa/lnw) - Eine Bande von Dieben soll in Nordrhein-Westfalen Wohnmobile im Gesamtwert von mehr als drei Millionen Euro gestohlen haben. Dutzende Wohnmobile seien aus 20 verschiedenen Orten in NRW verschwunden, berichtete die Polizei in Krefeld, die heute (11.00 Uhr) Details vorstellen will. Die Ermittlungskommission "California" hatte sich sieben Monate lang auf die Spur der Bande gemacht und 14 Verdächtige ermittelt. Die beiden Haupttäter seien in Untersuchungshaft.