Hohenfelden (dpa/th) - Einen kompletten Parkscheinautomaten haben Unbekannte von einem Parkplatz am Stausee Hohenfelden (Landkreis Weimarer Land) gestohlen. Die Täter hätten in der Nacht zum Mittwoch zunächst ein Geländer entfernt und seien dann mit einem Pkw auf den Parkplatz von "Hans am See" gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anschließend rissen sie den Automaten gewaltsam aus der Verankerung und transportierten ihn ab. Der Sachschaden wurde mit 15 000 Euro angegeben.

